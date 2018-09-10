С 2019 года в Тверской области вводятся новые меры поддержки семей с детьми

С 2019 года в Тверской области запланирована реализация новых мер, направленных на поддержку материнства, семей с детьми. Финансирование мероприятий, связанных с соцподдержкой жителей региона, обсуждалось 9 октября при рассмотрении проекта бюджета региона на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

С 2019 года предусмотрена единовременная выплата молодым семьям на предоставление ипотечного кредита. В бюджете на эти цели заложено 18 млн рублей. Еще одно нововведение – ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. По этой статье в следующем году выделяется 10 млн рублей.

В 2019 году на поддержку семей с детьми в целом направят более 2,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,4 млрд рублей на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

«В бюджете мы в полном объеме предусмотрели расходы на меры социальной поддержки. В том числе по закону, который недавно принят Законодательным Собранием региона, по сохранению льгот для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет», – отметил Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года жители Тверской области, достигшие этого возраста, но не имеющие статуса пенсионера, будут получать те же меры социальной поддержки, что и граждане, вышедшие на пенсию. 15 сентября 2018 года Губернатор подписал соответствующий областной закон. К моменту перехода на новый пенсионный возраст этой мерой будет охвачено 15 тысяч жителей Верхневолжья.

В 2019 году сохраняется государственная помощь ветеранам труда, труженикам тыла, почетным донорам. Представителям старшего поколения также будут обеспечены компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт, изготовление и ремонт зубных протезов. Продолжится поддержка детей-сирот и других категорий граждан.

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В целом проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Тверской области до конца 2021 года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов до 50%. По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.

Пресс-служба Правительства Тверской области