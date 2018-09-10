Игорь Руденя: Реализация нацпроектов – серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры региона и обеспечить развитие ключевых направлений экономики

Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов стал главным вопросом заседания регионального Правительства, которое 9 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года в России начнётся реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета – 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой Президента», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время на федеральном уровне уточняются объемы средств, которые будут направлены регионам в рамках реализации нацпроектов. Уже известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область будет ежегодно получать не менее 3,5 млрд рублей.

В целом, как отметил глава региона, проект областного бюджета Тверской области развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

По состоянию на 1 октября доходы областного бюджета в 2018 году планируются в объеме свыше 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Проект бюджета предусматривает выполнение всех обязательств в социальных сферах. В числе главных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство Детской областной клинической больницы, двух школ, шести детских садов, гребных баз, модернизация объектов теплоэнергетики. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на период до 2021 года.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте. Запланированы ремонты в 23 учреждениях здравоохранения, закупка медицинского оборудования. Также предусмотрено 154 млн рублей на капитальный ремонт здания нового Дворца бракосочетания.

Что касается государственного долга региона, в рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить его до конца 2021-го года не менее, чем на 20%: с 61% от собственных доходов (25,1 млрд рублей) до 50% (23,1 млрд рублей). По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.

Пресс-служба Правительства Тверской области