6-9 ноября в Тверской области пройдёт IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). За звание лучших в 20 компетенциях профмастерства поборются 117 молодых специалистов региона. Уже в третий раз на чемпионате будет реализована программа JuniorSkills – соревнования для школьников 14-16 лет. Посетить состязания могут все желающие.

В программе профессиональных соревнований — деловая программа с участием представителей органов власти, предприятий и организаций региона, профориентационные мероприятия для школьников, выставка-ярмарка профессий, мастер-классы, интерактивные стенды.

Благодаря соревнованиям WorldSkills молодые профессионалы узнают о национальных стандартах подготовки специалистов, современных требованиях работодателей. Движение зарекомендовало себя как эффективная площадка взаимодействия бизнеса и системы профессионального образования.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей – важная часть работы по развитию профобразования на территории Верхневолжья, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Это позволяет региону включиться в общероссийский процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества», – считает Игорь Руденя.

Справочно: WorldSkills International – международная некоммерческая организация, которая популяризирует рабочие профессии через проведение соревнований для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Учредителями движения WorldSkills Russia являются Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив.

В Тверской области ежегодно увеличивается количество компетенций и участников регионального чемпионата. В 2016-м состязания проводились по 5 дисциплинам, в которых проявил себя 21 молодой профессионал, в 2017-м – по 10 с участием 60 студентов. С прошлого года в рамках состязаний проводится чемпионат JuniorSkills, в котором соревновались 12 школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области