В Правительстве Тверской области обсудили приоритеты формирования бюджета региона на ближайшие три года

8 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание об основных параметрах областного бюджета Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Ранее в Правительстве региона были рассмотрены стратегии развития отраслей, государственные программы, адресная инвестиционная программа, обсуждались источники пополнения областной казны.

«Мы рассматриваем все направления работы в разрезе стратегии развития страны до 2024 года, которая инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Необходимо выполнить задачи, которые поставлены главой государства в майском указе 2018 года», – подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании обозначены приоритеты, на основании которых формировался проект главного финансового документа. В первую очередь, это поддержка и стимулирование развития отраслей экономики, строительство объектов инженерной инфраструктуры, сокращение госдолга.

Кроме того, Губернатор подчеркнул: нужно поставить на системную основу процесс развития муниципальных образований региона. По мнению Игоря Рудени, речь должна идти о целевом финансировании, важно видеть эффективность этой поддержки.

Еще один приоритет при формировании областного бюджета– повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом, как отметил Игорь Руденя, важно обеспечивать возможности профессионального развития в этих отраслях, создавать современные условия для максимальной реализации сотрудниками своего потенциала.

Среди других задач, связанных с формированием областного бюджета на 2019-й и 2020-2021 годы, Игорь Руденя назвал активное участие региона в федеральных программах на условиях софинансирования. Это позволит высвободить собственные средства, которые можно будет направлять на реализацию приоритетных направлений развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области