Станислав Петрушенко: «Пассажирскими перевозками в Тверской области должен управлять единый оператор»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко прокомментировал поручение, которое губернатор Игорь Руденя сегодня, 8 октября, дал Министерству транспорта Тверской области в связи с крупным ДТП под Тверью.

«Поручение Игоря Рудени Минтрансу Тверской области разработать мероприятия по наведению порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок – это правильный шаг, который необходимо сделать в ближайшее время. Думаю, что региону нужен единый оператор, управляющий пассажирскими перевозками, контролирующий маршруты в соответствии с современными стандартами и регламентами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе в сфере антитеррористической безопасности», – отметил Станислав Петрушенко.

Депутат подчеркнул, что из произошедшей 5 октября трагедии надо сделать выводы и «включить обратный отсчет», чтобы единый региональный оператор смог начать свою работу не позднее 1 января 2020 года.

8 октября губернатор Игорь Руденя на организационном совещании с членами Правительства Тверской области дал ряд поручений в связи с крупным ДТП под Тверью, которое произошло 5 октября. Авария в районе деревни Некрасово на трассе Тверь – Ржев с участием микроавтобуса «Форд», осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс», 5 октября унесла жизни 13 человек.

«Масштаб трагедии очень большой. В перевозке пассажиров не допустима даже малейшая халатность. Надо направить все силы на профилактику подобных происшествий», – отметил Игорь Руденя в ходе организационного совещания.

Министерству транспорта Тверской области поручено проанализировать состояние рынка пассажирских перевозок и принять необходимые меры по наведению порядка в этой сфере для обеспечения максимальной безопасности людей.

Повышенного внимания требует также работа школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи, социального такси, подчеркнул губернатор. Министерствам образования, здравоохранения, социальной защиты населения поручено организовать проведение инструктажей с ответственными за осуществление данных перевозок, водителями, провести проверку состояния безопасности транспортных средств.

«У тех, кто осуществляет данные перевозки, должно быть понимание ответственности за свои действия», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание оборудованию шумовой разметки на загородных трассах для повышения бдительности водителей.