Проект «Средневековая Тверь» стал финалистом Всероссийской туристической премии «Маршрут года»

В Тверской области названы финалисты Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Награждение победителей престижного конкурса прошло в рамках Национального туристического форума «Реки России». Первое место в номинации «Лучшая идея туристического маршрута» занял проект «Средневековая Тверь», разработанный к 700-летию подвига Михаила Тверского, которое Тверская область отмечает в этом году.

На победу претендовали проекты из 6 федеральных округов. В список финалистов вошли 145 маршрутов, всего же в конкурсе принимали участие 370 проектов из 52 регионов страны. Тверская область заняла призовые места в нескольких номинациях. Экспертным советом были отмечены маршруты по Тверской области как от региональных, так и от федеральных туроператоров.

Маршрут «Ржевская битва: Холмец» был отмечен специальным дипломом «За большой вклад в популяризацию военно-исторической тематики». Маршрут «Сырный кусочек Италии» (ООО «Турфирма Магазин Путешествий») стал победителем в номинации «Лучший гастрономический маршрут». Маршрут «Ворота Селигера» (ООО «Турфирма Магазин Путешествий») занял 1 место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». В номинации «Лучший детский маршрут» 2 место досталось проекту «Три сказки из Лихославля» (ООО Агентство путешествий «Радуга»). Тур «У Пожарского в Торжке» (ООО «Турфирма Магазин Путешествий») занял 2 место в номинации «Лучший тур на событие». Маршрут этого же туроператора «Тверская Карелия - terra incognita» занял 2 место в номинации «Лучший этнографический маршрут».

3 место в номинации «Лучший туристический путеводитель» занял путеводитель «В некотором царстве, в Тверском государстве…» (ООО «Мастерская»).

В состав жюри вошли ведущие эксперты туристической отрасли. Победители примут участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018, который пройдет в начале ноября в Ульяновске.

Национальный туристский форум «Реки России» прошел 5 октября в Завидово Тверской области. В пленарной сессии «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

Основной темой форума в этом году стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна. На пленарном заседании Губернатор Игорь Руденя представил проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

«Используя уникальные водные ресурсы, мы планируем сделать Тверскую область столицей водного туризма в Центральном федеральном округе. Центром кластера станет территория Завидово. Планируется строительство нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути. Это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда», – сказал Игорь Руденя.

В деловую программу форума также вошло подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и компанией «ТТ-Трэвел», практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», круглый стол, посвященный формированию и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, конкурс «Маршрут года» и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области