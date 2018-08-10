В ходе Национального туристского форума «Реки России» Правительство Тверской области заключило соглашение о сотрудничестве с туристической компанией «ТТ-Трэвел» (торговый знак TUI). Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Тарас Демура

Соглашение направлено на привлечение туристов, в том числе иностранных, на территорию Верхневолжья, создание и продвижение межрегиональных туристических маршрутов, развитие событийного туризма в Тверской области.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — информационный обмен, проведение инфотуров по региону для представителей туриндустрии и СМИ, содействие развитию контактов и связей между «ТТ-Трэвел» и коллективными средствами размещения, музеями, парками, предприятиями питания Тверской области.

Национальный туристский форум «Реки России» прошёл в Завидово Тверской области 5 октября. В пленарной сессии «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

Основной темой форума в этом году стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна.

«Сегодня в России огромный потенциал для развития речного туризма. Наши реки и морские пути пользуются огромным спросом. Программа развития этого направления на федеральном уровне будет складываться из двух частей. Первое – это оборудование портов, содействие в создании инфраструктуры для отдыха на воде, второе – поддержка судостроительной отрасли для формирования новых пассажирских судов разного класса», – отметила Ольга Голодец.

На пленарном заседании Губернатор Игорь Руденя представил проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

«Используя уникальные водные ресурсы, мы планируем сделать Тверскую область столицей водного туризма в Центральном федеральном округе. Центром кластера станет территория Завидово. Планируется строительство нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути. Это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда», – сказал Игорь Руденя.

В деловую программу форума также вошла практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», круглый стол, посвященный формированию и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, конкурс «Маршрут года» и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области