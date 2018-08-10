Вице-премьер Ольга Голодец и Губернатор Игорь Руденя обсудили реализацию проектов в сфере культуры и туризма Тверской области

Приведение в порядок ключевых объектов сферы культуры Верхневолжья, в том числе Тверского академического театра драмы, Дворянского собрания, стало одной из тем совещания, которое провели заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 октября в рамках Национального туристского форума «Реки России». В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, руководители региональных ведомств.

«Тверская область становится точкой притяжения и развития туризма. Замечательно, что в Твери открылся Императорский дворец, который стал так популярен у населения. Мне сообщили, что до конца года его посетят около 120 тысяч человек – это очень хорошая цифра», – сказала Ольга Голодец.

Как подчеркнул Игорь Руденя, в Тверской области проводятся масштабные мероприятия, интересные для жителей и гостей Верхневолжья, улучшается состояние дорожной сети, чтобы сделать более доступными туристические объекты региона.

«Среди наших основных задач – закрепление молодых кадров на своей территории. Очень важно, чтобы область была привлекательной для проживания. Поэтому в число ключевых направлений работы входит развитие культурной жизни. Мы продолжаем реализацию крупных проектов, восстановление историко-культурных объектов в Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Один из таких объектов – здание губернского Дворянского собрания (Дом офицеров), где планируется создать Дом искусств. Объект войдет в культурный центр, который формируется в Твери и свяжет также императорский дворец, государственный объединённый музей, городской парк, Спасо-Преображенский собор.

Кроме того, ремонтные работы необходимо провести в зданиях государственных театров Твери, Вышнего Волочка. Речь шла также о строительстве при федеральной поддержке сельских клубов, развитии усадеб Верхневолжья.

Ольга Голодец поддержала идею Губернатора Игоря Рудени о создании культурного кластера в центре Твери. Вице-премьер подчеркнула: федеральный центр готов содействовать в реализации проектов, направленных на развитие культурного пространства Верхневолжья, привлечение туристов.

Национальный туристский форум «Реки России» прошел 5 октября в Завидово Тверской области. В пленарной сессии «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

Основной темой форума в этом году стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна.

На пленарном заседании Игорь Руденя представил проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

В деловую программу форума также вошло подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и компанией «ТТ-Трэвел», практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», круглый стол, посвященный формированию и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, конкурс «Маршрут года» и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области