КАК ЗАРАБОТАТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН?

Второй год подряд, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», при

поддержке Комитета по делам культуры Тверской области и тверского отделения

«Кибердружины» - общественной организации по борьбе с противоправным контентом в

интернете, в формате молодежного проекта «Поколение NEXT-перезагрузка», собирает

поколение будущего.

О чем пойдет речь на этот раз? Именно 10 октября в 15 в Большом концертном зале

Дворца все желающие смогут узнать, как заставить интернет работать на себя, а возможно, с

его помощью, получить свой первый миллион!

Жизнеустойчивость и творческая индивидуальность, профилактика противодействия

современным киберугрозам в социальных сетях и «безопасный интернет», возвращение к

другим формам досуга за пределами компьютера – основные цели мероприятия, направленного

на оздоровление нашего общества и его будущего поколения.

«Пролетарский» проект проводится в два этапа. Первый, с 1 по 30 октября, ставит своей

главной задачей – воспитание грамотного и ответственного пользователя сети «интернет».

Второй, с 1 по 30 апреля, направлен на выявление социально активной и талантливой

молодежи среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,

студентов средних и высших учебных заведений Тверской области.

В том и другом случае - «инструмент», близкий и понятный в молодежной среде - это

интерактивные зоны, мастер - классы, игровые программы, квесты, умение развернуть

возможности компьютера и социальных сетей в свою сторону, собственными руками потрогать

результат. А почему бы и нет?

Зачастую, высокая самооценка, стремление к самодостаточности, результативности, а

порой даже острая необходимость или тяжелейшая жизненная ситуация являются толчком к

достижению цели или преодолению проблем, возникающих у молодого поколения. И, как

оказалось, интернет играет здесь не последнюю роль…Главное – заставить его работать на себя.

«Пролетарский» проект «Поколение NEXT- перезагрузка» пригласил на свою площадку тех, чей

первый серьезный опыт и заработок так или иначе был связан с интернетом - это представитель

Городского Internet провайдера SKY@NET и молодой человек с ограниченными возможностями

здоровья, но безграничным ресурсом стремления к полноценной жизни.

Помимо основных участников Проекта - студентов тверских колледжей и ВУЗов,

активными участниками «перезагрузки» поколения будущего на этот раз станет Клуб

роботехники «РобоХобби», который проведет мастер-класс для любителей конструирования и

турнир по робофуболу для всех желающих.

Бессменный ведущий и лицо проекта «Поколение NEXT – перезагрузка» - актер театра и

кино, режиссер, член Союза театральных деятелей РФ Тарас Кузьмин.

Добро пожаловать на «перезагрузку»!