КАК ЗАРАБОТАТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН?

Второй год подряд, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», при
поддержке Комитета по делам культуры Тверской области и тверского отделения
«Кибердружины» - общественной организации по борьбе с противоправным контентом в
интернете, в формате молодежного проекта «Поколение NEXT-перезагрузка», собирает
поколение будущего.
О чем пойдет речь на этот раз? Именно 10 октября в 15 в Большом концертном зале
Дворца все желающие смогут узнать, как заставить интернет работать на себя, а возможно, с
его помощью, получить свой первый миллион!
Жизнеустойчивость и творческая индивидуальность, профилактика противодействия
современным киберугрозам в социальных сетях и «безопасный интернет», возвращение к
другим формам досуга за пределами компьютера – основные цели мероприятия, направленного
на оздоровление нашего общества и его будущего поколения.
«Пролетарский» проект проводится в два этапа. Первый, с 1 по 30 октября, ставит своей
главной задачей – воспитание грамотного и ответственного пользователя сети «интернет».
Второй, с 1 по 30 апреля, направлен на выявление социально активной и талантливой
молодежи среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
студентов средних и высших учебных заведений Тверской области.
В том и другом случае - «инструмент», близкий и понятный в молодежной среде - это
интерактивные зоны, мастер - классы, игровые программы, квесты, умение развернуть
возможности компьютера и социальных сетей в свою сторону, собственными руками потрогать
результат. А почему бы и нет?
Зачастую, высокая самооценка, стремление к самодостаточности, результативности, а
порой даже острая необходимость или тяжелейшая жизненная ситуация являются толчком к
достижению цели или преодолению проблем, возникающих у молодого поколения. И, как
оказалось, интернет играет здесь не последнюю роль…Главное – заставить его работать на себя.
«Пролетарский» проект «Поколение NEXT- перезагрузка» пригласил на свою площадку тех, чей
первый серьезный опыт и заработок так или иначе был связан с интернетом - это представитель
Городского Internet провайдера SKY@NET
и молодой человек с ограниченными возможностями
здоровья, но безграничным ресурсом стремления к полноценной жизни.
Помимо основных участников Проекта - студентов тверских колледжей и ВУЗов,
активными участниками «перезагрузки» поколения будущего на этот раз станет Клуб
роботехники «РобоХобби», который проведет мастер-класс для любителей конструирования и
турнир по робофуболу для всех желающих.
Бессменный ведущий и лицо проекта «Поколение NEXT – перезагрузка» - актер театра и
кино, режиссер, член Союза театральных деятелей РФ Тарас Кузьмин.
Добро пожаловать на «перезагрузку»!