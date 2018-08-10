В Тверской области при федеральной поддержке планируют построить многофункциональный спортивный комплекс

Строительство в Тверской области многофункционального спортивного комплекса при федеральной поддержке обсуждалось на совещании, которое провели заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 октября на площадке Национального туристского форума «Реки России». В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, руководители региональных ведомств.

«Мы должны сформировать чёткую, слаженную программу работы на федеральном и региональном уровнях, чтобы обеспечить качественные условия для занятий спортом населения Тверской области, а также в части исполнения майских указов Президента», – сказала Ольга Голодец.

На совещании речь шла о строительстве в столице Верхневолжья многофункционального спортивного центра.

«Возможность строительства спортивного центра в Твери позволит нам выйти на качественно новый уровень проведения спортивных мероприятий, в том числе международных», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, участники совещания обсудили планы по созданию в областном центре крытого футбольного манежа и других спортивных сооружений. Ольга Голодец сообщила, что Правительство РФ в рамках федеральной программы готово оказать содействие Тверской области в создании современных объектов, а также во включении региональных событий в федеральный план спортивных мероприятий.

Игорь Руденя акцентировал: это позволит привлечь в регион представителей профессионального сообщества и туристов, повысит интерес жителей и гостей Верхневолжья к физкультуре и спорту.

Национальный туристский форум «Реки России» прошел 5 октября в Завидово Тверской области. В пленарной сессии «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Игорь Фомин, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

Основной темой форума в этом году стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна. На пленарном заседании Игорь Руденя представил проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России». За это время мероприятие признано одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

Пресс-служба Правительства Тверской области