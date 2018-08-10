Переговоры Игоря Рудени с руководством «Газпрома» отмечены в рейтинге «Губернаторская повестка»

Переговоры губернатора Игоря Рудени с руководителями топливно-энергетических компаний на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, вошли в «тридцатку» ключевых событий, определивших российскую губернаторскую повестку на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Эксперты фонда, в частности, отметили, что Игорь Руденя обсудил с руководителями «Газпрома» увеличение объемов программы газификации Тверской области.

Напомним, 3 октября в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве губернатор Тверской области Игорь Руденя, провёл ряд переговоров и рабочих встреч с руководством крупных компаний топливно-энергетического комплекса.

«С руководителями компании «Газпром» обсудили увеличение объёмов программы газификации региона, с компанией «Газпромнефть» провели предварительные переговоры относительно развития её участия в региональной экономике. Кроме того, прошли консультации с руководством компании «Лукойл» и ряд других рабочих встреч. Надеемся, что наши партнёры будут принимать активное участие в развитии тверского региона. Наша задача – создать условия, чтобы бизнес чувствовал внимание руководства области, чтобы создавались новые рабочие места для жителей Верхневолжья», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги участия в форуме.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Михаил Бородов