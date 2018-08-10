Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений в связи с крупным ДТП под Тверью

8 октября Губернатор Игорь Руденя на организационном совещании с членами Правительства Тверской области дал ряд поручений в связи с крупным ДТП под Тверью, которое произошло 5 октября. Авария с участием микроавтобуса «Форд», осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс», унесла жизни 13 человек.

Перед началом заседания члены Правительства почтили минутой молчания память погибших в дорожно-транспортном происшествии.

«Масштаб трагедии очень большой. В перевозке пассажиров не допустима даже малейшая халатность. Надо направить все силы на профилактику подобных происшествий», - отметил Игорь Руденя в ходе организационного совещания.

Министерству транспорта Тверской области поручено проанализировать состояние рынка пассажирских перевозок и принять необходимые меры по наведению порядка в этой сфере для обеспечения максимальной безопасности людей.

Повышенного внимания требует также работа школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи, социального такси – подчеркнул Губернатор. Министерствам образования, здравоохранения, социальный защиты населения поручено организовать проведение инструктажей с ответственными за осуществление данных перевозок, водителями, провести проверку состояния безопасности транспортных средств.

«У тех, кто осуществляет данные перевозки, должно быть понимание ответственности за свои действия», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание оборудованию шумовой разметки на загородных трассах для повышения бдительности водителей.

ДТП в районе деревни Некрасово на трассе Тверь – Ржев произошло утром 5 октября. На место были оперативно направлены машины скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД.

На место ДТП прибыл Игорь Руденя, который возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

В настоящее время трое пострадавших с травмами различной степени тяжести находятся в клинической больнице скорой медицинской помощи.

6 и 7 октября в городе Ржев и в Старицком районе Тверской области был объявлен траур. По поручению Игоря Рудени из резервного фонда Губернатора родным погибших направят материальную помощь – 200 тыс. рублей каждой семье, пострадавшим в аварии - по 100 тыс. рублей. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба Правительства Тверской области