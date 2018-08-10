В Тверской области в рамках учений энергетиков стартовало расширение просек воздушных линий электропередачи

В рамках учений энергетиков, которые проходят в настоящее время на территории Тверской области, началось расширение просек линий электропередачи напряжением 35-110кВ. В работах вместе с энергетиками ПАО «Россети» задействованы специалисты ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», лесники и лесозаготовители.

До 22 декабря работы по расширению просек будут вестись на территории всех 11 лесничеств Тверской области. Контроль выполнения запланированных мероприятий со стороны Тверской области осуществляет лично Губернатор Игорь Руденя и региональное Министерство лесного хозяйства.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия - это свет и тепло в домах Тверской области, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны Правительство региона оказывает всю необходимую поддержку в проведении учений», – обозначил Губернатор Игорь Руденя на старте учений энергетиков в Верхневолжье.

По оперативной информации Штаба ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на прошлой неделе работы по расширению просек велись на 16 из 84 объектов. Также шли подготовительные мероприятия: расчистка подлеска и подготовка площадки для валки деревьев. Все задействованные специалисты прошли необходимые инструктажи и оформили допуски.

«В ходе учений планируется довести объём расширения просек основной сети воздушных линий электропередачи до 100%. Разработан ежедневный детальный план выполнения работ, ведется строгий контроль его исполнения. К вечеру пятницы были расширены первые 5 га, — пояснил Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра». — Мы благодарим Правительство Тверской области и главу региона Игоря Руденю за взаимодействие и поддержку в ходе выполнения задач, которые стоят перед энергетиками в рамках учений».

С 8 октября к работам приступают 53 бригады в составе 220 человек с привлечением специальной техники, в том числе пяти лесозаготовительных комбайнов – харвестров.

Беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков группы компаний Россети стартовали в Тверской области 22 сентября при поддержке Правительства региона. В учениях принимают участие более 5000 сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. До 22 декабря текущего года энергетикам предстоит расчистить 6,5 тысяч га просек воздушных линий электропередачи, расширить 100% основной линии просек ВЛ, а также провести замену 530 км «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП).

Пресс-служба Правительства Тверской области