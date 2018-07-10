Почти 1600 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала 2018 года

С начала 2018 года в Тверской области проведены 1593 продовольственные ярмарки. Торговые точки были развернуты в 25 муниципальных образованиях региона.

Развитие малоформатной, мобильной торговли – возможность для товаропроизводителей региона реализовать свою продукцию, а для жителей приобрести натуральные, качественные товары по доступным ценам. Губернатор Игорь Руденя считает, что ярмарки демонстрируют высокий потенциал и достижения агропромышленного комплекса Тверской области: сельхозпредприятий, фермерских хозяйств.

Самой масштабной в этом году стала областная «Ярмарка продовольствия», которая состоялась 29 и 30 сентября на площади Славы в Твери. Около 100 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности Тверской области представили здесь мясную, рыбную, молочную и овощную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию птицеводства, различные сорта меда.

В период с 24 по 30 сентября 2018 года также организованы 43 продовольственные ярмарки в 21 муниципальном образовании области, из них 8 – в Твери.

Реализовывать свою продукцию тверские производители теперь смогут не только на местных ярмарках, но и столичных. В сентябре 2018 года Тверскую область с деловым визитом посетили представители Правительства Москвы, а также крупных торговых сетей и рынков столицы. Гости побывали на тверских предприятиях, провели переговоры с производителями, пригласили их к участию в московских ярмарках.

Делегация посетила крупнейшие хлебопекарные компании Тверской области ЗАО «Хлеб» и ООО «Волжский пекарь», молокоперерабатывающее производство ЗАО «Калининское», предприятие по производству овощей ООО «ТверьАгропром», холдинг «Афанасий», ООО «Мармеладная сказка», ЗАО «Художественные промыслы».

Данная работа ведется в рамках соглашения, подписанного в апреле 2016 года между Правительством Тверской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области