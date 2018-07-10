Тверской театр кукол представляет экспериментальный спектакль для всей семьи «Кентервильское привидение»

В новом театральном сезоне Тверской государственный театр кукол представляет премьеру – спектакль по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Режиссер-постановщик спектакля – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии «Золотой софит» Пётр Васильев.

Для коллектива театра кукол эта работа является экспериментом и дебютом в своем жанре. Здесь представлены необычные фокусы, эффекты, новые технические и художественные приемы, музыкальные номера.

В спектакле занята практически вся труппа. Режиссер-постановщик «Кентервильского привидения» Пётр Васильев известен зрителям тверского региона по таким ярким спектаклям, как «Царевна-лягушка», «Царь Пузан», «Волшебное кольцо».

Постановка рекомендована для семейного просмотра. Раз в месяц спектакль можно будет увидеть на сцене театра в вечернее время.

Премьера «Кентервильского привидения» состоялась 5 октября. Показы также запланированы 9, 17, 24, 26 и 27 октября. Время показов можно уточнить на сайте http://teatrkukoltver.ru/

Правительство региона уделяет большое внимание поддержке учреждений культуры региона и, в частности, театров. В январе 2018 года Тверскому театру кукол передан новый гастрольный автобус. Средства на приобретение автобуса выделены из областного бюджета.

В 2017 году театр кукол, а также Тверской театр юного зрителя стали получателями федеральной субсидии в сумме 3,1 млн рублей на закупку оборудования. Софинансирование региона составило более 346 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области