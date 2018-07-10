Юных жителей Тверской области приглашают нарисовать новогоднюю елку 1945 года

Юных художников Тверской области приглашают нарисовать обложки для серии коллекционных открыток на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс «Нарисуй «Елку Победы» подготовили московский Музей Победы и «Почта России».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие молодежи в подобных конкурсах способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Рисунки должны соответствовать времени, передавать его атмосферу. Конкурсанты могут создать свои рисунки по рассказам бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы будут приниматься до 31 октября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты будут объявлены 18 ноября.

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустят тиражом 2000 экземпляров.

Пресс-служба Правительства Тверской области