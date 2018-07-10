В Твери представляют творчество художников объединения «Мир Искусства»

В малом зале Тверской областной картинной галереи в БЦ «Донской» действует выставка, посвященная творчеству художников объединения «Мир Искусства». Экспозиция открыта до 9 декабря 2018 года.

Выставка приурочена к 120-летию основания объединения «Мир Искусства» и журнала «Графика, декоративно-прикладное искусство и редкие издания из собрания Тверской областной картинной галереи».

Основателями «Мира Искусства» были петербургский художник А.Н.Бенуа и театральный деятель С.П.Дягилев. Объединение громко заявило о себе, организовав «Выставку русских и финляндских художников» в 1898 году в Музее Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица. Художников отличают интерес к прошлому, тяга к ретроспективизму, поиски идеалов в жизни и искусстве предыдущих веков. На выставке в Твери представлены «исторические фантазии», портреты, пейзажи, эскизы театральных декораций и костюмов, наброски оформления изданий работы А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Е.Е. Лансере, В.А. Серова, А.Я. Головина, Б.М. Кустодиева, А.Я. Билибина, С.Ю. Судейкина, К.А. Коровина, Н.П. Петрова-Водкина, Ф.А. Малявина, К.Ф. Богаевского.

Неоценимый вклад внесли мастера «Мира Искусства» в создание художественной книги и открытки. На экспозиции можно увидеть номера журнала «Мир Искусства», легендарную «Книгу маркизы», оформленную К.А. Сомовым, «Пиковую даму» с иллюстрациями А.Н. Бенуа.

Экспозицию дополняют произведения декоративно-прикладного искусства – изделия из фаянса, созданные на рубеже XIX-XX веков. В большой моде в то время были разнообразные кашпо, вазы, подсвечники, в пластике и орнаментике которых использовались стилизованные изображения птиц и животных.

Выставка действует по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1.Телефон для справок: 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области