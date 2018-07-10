В Твери открылась фотовыставка, посвящённая творчеству вышивальщиц из Калининского района

В Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького работает фотовыставка руководителя регионального народного фотоклуба Бориса Михайлова «Сестрицы-мастерицы», посвящённая 88-летию сестёр-вышивальщиц из Калининского района Таисии и Нины Глинкиных.

Глинкины в настоящее время живут в родной деревне Поминово. Таисия Александровна — профессиональная вышивальщица, с 1963 года работала в составе Тверской артели вышивальщиц. Нина Александровна обучилась искусству вышивки от сестры. Мастерицы вышивают традиционные народные мотивы, иконы, пейзажи. Работы Глинкиных неоднократно выставлялись в Твери и области, Москве и других городах России.

Создание условий для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, оказание им необходимой поддержки – важнейшая задача современного общества, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На территории Верхневолжья проживают более 370 тысяч людей пожилого возраста. Для них действуют различные виды социальной помощи. Это компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие. Среди наиболее востребованных услуг – предоставление «социального автомобиля» и «социального такси», прокат средств адаптации (трости, костыли, инвалидные коляски, ходунки и другое), услуги юриста, психолога.

Представители старшего поколения Тверской области ведут активный образ жизни. В этом году в областном фестивале «Мои года – Мое богатство» приняли участие творческие коллективы 74 клубов по интересам граждан пожилого возраста из 37 муниципальных образований. Свои таланты в различных номинациях фестиваля продемонстрировали более 500 человек.

На территории области действуют более 300 клубов и объединений по интересам для пожилых людей, в которых занимаются более 8 тысяч граждан пожилого возраста.

Жители тверского региона вступают в ряды «серебряных» волонтеров, участвуют в оказании помощи нуждающимся, раздаче гуманитарной помощи. 1 октября в День пожилых людей в Уфе состоится форум «серебряных» волонтеров, в котором примет участие делегация тверских добровольцев.

На территории региона реализуются программы «Бабушка, дедушка - онлайн», «Азбука Интернета» и другие, в рамках которых граждане пожилого возраста и инвалиды бесплатно обучаются основам компьютерной грамотности и получению государственных услуг в электронном виде. С начала действия программы обучилось более 3500 человек.

С 2013 года проводится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В 2018 году в нем участвовали 23 человека из 18 муниципальных образований.