Работа студии «Кино ОТРОК» из Тверской области вошла в коллекцию военно-патриотических фильмов Музея Победы

Московский Музей Победы представит на своем канале в YouTube коллекцию из 55 видеоработ историко-патриотической тематики. Все они сделаны детскими студиями или отдельными юными кинолюбителями. Один из фильмов – «Маленькая тайна пионерского лагеря» студии «Кино ОТРОК» из Тверской области.

«Наше юное поколение не просто воспитано в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы Тверской области.

Видеоработы, вошедшие в коллекцию Музея Победы стали призерами конкурса «Объектив Победы». Среди них – игровые и документальные фильмы, телевизионные репортажи и очерки, анимационные фильмы и социальные ролики.

Лучшие съемочные команды поощрены поездкой на Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок».

Посмотреть работу студии «Кино ОТРОК», участниками которой являются воспитанники Медновской санаторной школы-интерната Тверской области, можно на https://www.youtube.com/watch?v=skWAtmLY8t4.

Пресс-служба Правительства Тверской области