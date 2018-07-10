Жителям Тверской области, пострадавшим в ДТП под Тверью, оказывается вся необходимая медицинская помощь

Состояние троих пострадавших в ДТП под Тверью оценивается как стабильное. Специалисты больницы скорой медицинской помощи Твери оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи Николая Герасимова, двое мужчин 19 и 48 лет находятся в реанимации. Пациенты в сознании, они полностью обследованы, у обоих выявлены сочетанные травмы. Женщина, пострадавшая в ДТП, находится в отделении нейрохирургии, в реанимационной помощи она не нуждается, добавил Николай Герасимов.

Дорожно-транспортное происшествие в районе деревни Некрасово на трассе Тверь – Ржев произошло утром 5 октября. На место были оперативно направлены машины скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД.

На место ДТП прибыл Игорь Руденя. Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате лобового столкновения микроавтобуса «Форд», осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс». Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус.

В результате столкновения погибли 13 человек – все они пассажиры «Форда». В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП под Тверью. Соболезнования также направили Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, депутаты и председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

По поручению Губернатора Игоря Рудени родным погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 5 октября под Тверью выделят материальную помощь – 200 тыс. рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тыс. рублей. Игорь Руденя поручил предоставить денежные компенсации из резервного фонда Губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Власти Ржева и Старицкого района, жителями которых являлись погибшие в ДТП, по просьбе Губернатора Игоря Рудени обеспечат расходы на организацию похорон. 6 и 7 октября в городе Ржев и в Старицком районе Тверской области объявлен траур.

Пресс-служба Правительства Тверской области