БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В Тверской области стартовали онлайн-уроки финансовой грамотности

Как накопить на мечту? Что нужно знать, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников? Как обеспечить материальный достаток? Это и многое другое школьники тверского региона могут узнать, став участниками онлайн уроков финансовой грамотности. Это один из проектов Банка России, который успешно реализуется несколько лет подряд. За это время тысячи образовательных учреждений страны стали его участниками и получили соответствующие сертификаты.

В сентябре началась осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Занятия продлятся до 18 декабря. Онлайн уроки финансовой грамотности проходят через интернет в режиме реального времени (по скайпу). Лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России. Доступным языком они не только расскажут вам о мире финансов, но и ответят на вопросы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

«Обучение ребенка финансовой грамотности также важно, как и обучение его ходьбе или правильной речи. Но, родителям бывает сложно дать эти знания своим детям. В том числе и потому, что сами не в совершенстве грамотного управляют своими финансами. Формирование в школьном возрасте знаний и правильных финансовых привычек, безусловно, оказывает благоприятное влияние на будущее наших детей» - отмечает управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Николай Комаров.

Этой весной в онлайн-уроках приняли участие более 7 тысяч российских школ. В Тверской области было проведено 167 онлайн-уроков, в которых приняли участие более 3 244 учеников из 64 школ региона. Наиболее популярными темами среди старшеклассников стали «С деньгами на «ты», или зачем быть финансово грамотным?», «Личный финансовый план. Путь к достижению цели» и «Твой безопасный банк в кармане», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Моя профессия – финансист», «Платить и зарабатывать с банковской картой».