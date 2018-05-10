Участники пленарной сессии Национального туристского форума «Реки России» обсудили развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна

5 октября в Завидово Тверской области проходит Национальный туристский форум «Реки России». В пленарной сессии «Национальные цели и стратегические задачи развития речного туризма в России» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

Перед началом пленарной сессии участники почтили память погибших 5 октября в автомобильной аварии под Тверью минутой молчания.

Основная тема форума в этом году - развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна.

«Сегодня в России огромный потенциал для развития речного туризма. Наши реки и морские пути пользуются огромным спросом. Программа развития этого направления на федеральном уровне будет складываться из двух частей. Первое – это оборудование портов, содействие в создании инфраструктуры для отдыха на воде, второе – поддержка судостроительной отрасли для формирования новых пассажирских судов разного класса», - отметила Ольга Голодец.

На пленарном заседании Игорь Руденя представил проект по созданию в тверском регионе кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он предполагает строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры.

«Используя уникальные водные ресурсы, мы планируем сделать Тверскую область столицей водного туризма в Центральном федеральном округе. Центром кластера станет территория Завидово. Планируется строительство нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути. Это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда», - отметил Игорь Руденя.

«Волжское море» имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Стоимость создания кластера оценивается более чем в 9 млрд рублей, из них более 80% - частные инвестиции. Планируется, что проект будет реализован в рамках новой федеральной целевой программы развития туризма в России на 2019-2025 годы. Заявка от Тверской области в данную программу признана лучшей среди всех, поданных регионами.

Проект позволит развивать водный туризм на круизных судах, на яхтах и катерах среднего класса не только в Тверской области, но и других регионах, расположенных на Волге вплоть до Астрахани.

Участники пленарного заседания форума «Реки России» также обсудили вопросы обслуживания туристов в малых городах на реках, продвижение межрегиональных туристских маршрутов, механизмы господдержки круизного туризма, законодательное регулирование отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области