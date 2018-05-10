Игорь Руденя: пострадавшим в ДТП под Тверью и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь

5 октября в 7.48 в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Некрасово на трассе Тверь – Ржев. На место были оперативно направлены 7 машин скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД. На место ДТП прибыл Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, в настоящее время глава региона координирует действия всех служб.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате лобового столкновения микроавтобуса «Форд», осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверавтотранс». Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус.

В результате столкновения погибли 13 человек – все они пассажиры «Форда». Двое пострадавших, водитель автобуса ЛИАЗ и пассажир микроавтобуса с травмами различной степени тяжести направлены в Областную клиническую больницу.

Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Пресс-служба Правительства Тверской области