Игорь Руденя заявил о необходимости ужесточения требований к автомобильным пассажирским перевозкам

Необходимо жестко и незамедлительно наводить порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя, комментируя представителям СМИ дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 5 октября под Тверью.

«Сегодня активно идет работа по борьбе с нелегальными перевозками. Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор выразил соболезнования всем близким погибших в аварии. Глава региона отметил, что принято решение о выплате материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Некрасово на трассе Тверь – Ржев 5 октября поступило в 7.48 в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области. На место были оперативно направлены машины скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД.

На место ДТП прибыл Игорь Руденя. Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, в настоящее время глава региона координирует действия всех служб.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате лобового столкновения микроавтобуса «Форд», осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс». Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус.

В результате столкновения погибли 13 человек – все они пассажиры «Форда». Трое пострадавших с травмами разной степени тяжести направлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Пресс-служба Правительства Тверской области