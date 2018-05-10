Тверская область проводит Национальный туристский форум «Реки России»

5 октября в Завидово Тверской области проходит Национальный туристский форум «Реки России». Среди приглашенных гостей – заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. В мероприятии принимают участие представители туристической отрасли и экспертного сообщества. Основная тема форума – развитие водного туризма в регионах России.

«Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озёр, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум открывает пленарная сессия «Национальные идеи и стратегические задачи развития речного туризма». Одним из главных событий станет тематическая сессия, посвященная развитию инфраструктуры водного туризма. Ее участники обсудят новую Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

Тверская область презентует масштабный проект, связанный с развитием отдыха на воде, – кластер круизного и водного туризма «Волжское море», который призван привлечь путешественников в бассейн Верхней Волги. Кластер охватит территорию особой экономической зоны «Завидово», Калязин, Кимры, Конаково, Тверь, Весьегонск.

В рамках деловой программы запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и компанией «ТТ-Трэвел», направленного на создание новых межрегиональных туристических маршрутов, привлечение иностранных туристов в Верхневолжье.

В программе заявлены практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», круглый стол, посвященный формированию и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, и другие события.

В рамках форума подведут итоги конкурса «Маршрут года» среди регионов Центрального федерального округа. Тверская область представила на конкурс 10 проектов, в том числе исторический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского.

Участников форума также пригласят на «Тверское чаепитие», где можно будет попробовать продукцию, выпускаемую в нашем регионе.

Справочно: С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России». За это время мероприятие признано одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

В 2017 году в «Реках России» приняли участие свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области