Игорь Руденя сохраняет 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО

Игорь Руденя четвертый месяц подряд занимает 3-е место в медиарейтинге губернаторов Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия», на котором опубликован рейтинг за сентябрь.

Позицию в тройке лидеров вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Подмосковья Андреем Воробьевым Игорь Руденя удерживает несмотря на высокую медийную активность глав регионов, в которых в сентябре состоялись выборы губернаторов. В частности, главы Орловской, Воронежской, Ивановской и Владимирской областей занимают строчки ниже губернатора Игоря Рудени.

Высокие результаты Игоря Рудени в медиарейтинге достигнуты за счет высокой цитируемости в СМИ заявлений главы тверского региона по ряду резонансных тем.

Компания «Медиалогия» отметила несколько ключевых информационных поводов. В их числе вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли, которые обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Еще одним значительным инфоповодом стали планы по созданию в Тверской области 24 центров содействия семейному воспитанию, о чем Игорь Руденя сообщил на заседании регионального правительства, посвященном вопросам реализации семейной политики.

Кроме того, Игорь Руденя осмотрел новый мост через реку Дойбица в туристско-рекреационном кластере «Верхневолжский» в Тверской области, и эта тема тоже получила широкий отклик в СМИ.

Рейтинг основан на показателях медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Павел Голованов