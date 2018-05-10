5 октября – День учителя

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Уважаемые учителя,

преподаватели! Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Труд педагога во все времена пользовался особым уважением и почетом в нашей стране. Каждый из нас с благодарностью и теплотой вспоминает своих наставников – людей, которые наряду со знаниями дали нам уроки порядочности, трудолюбия, ответственности за свои поступки и судьбу Родины, помогли найти дорогу в жизни.Важно, что сегодня учителя Тверской области, формируя современную образовательную среду, сохраняют лучшие традиции отечественной педагогической школы, которая всегда славилась высоким качеством обучения и воспитания подрастающего поколения.Благодарю вас за подвижнический труд, мудрость и доброту. Пусть в вашем сердце никогда не иссякнут любовь к детям и верность своему призванию.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, осуществления всех планов и новых успехов в деле просвещения и воспитания подрастающего поколения Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые учителя, руководители образовательных учреждений

и ветераны образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя!

Профессия учителя испокон веков по праву считалась одной из самых уважаемых и почитаемых. В сердце каждого из нас Учитель всегда стоит в одном ряду с самыми родными и близкими людьми. Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и новые знания.

На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями. От всей души поздравляем вас с Днем учителя и желаем послушных учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный вами урок станет для детей новой страничкой в книге жизненных открытий! Здоровья вам, долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании человека!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник. А в среду в стенах гостеприимного районного ДК «Современник» прошло необычное по форме торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших педагогов района. И не только.

Мероприятие проходило сразу в двух местах – в гостиной ДК и позже - в зрительном зале. На входе всех учителей - виновников торжества встречали школьники и с каждым здоровались. Происходило все это на фоне настоящей школьной доски! И этим антураж не ограничивался. В фойе были приготовлены инсталляции: настоящая школьная парта, элементы кабинетов биологии, химии, физики и т.п. Даже кабинет музыки был: два школьника исполняли произведения известных авторов на аккордеонах.

В гостиной глава района Людмила Козлова и глава администрации Олег Лобановский чествовали педагогов, которые проявили себя на профессиональной ниве в этом году. К ним присоединилась и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Более шестидесяти учителей получили Почетные грамоты и письменные благодарности с цветами и подарками! Но это были еще цветочки...

Ровно в 16 часов в зале началась вторая часть праздника. Здесь уже чествовали ветеранов педагогического труда и молодых специалистов, тех, что пришли им на смену заниматься благородным делом воспитания и обучения подрастающего поколения, которые выходили на сцену, и им тоже дарили цветы и подарки. Поприветствовать районных педагогов приехали и власти г. Конаково: со сцены учителей поздравили заместитель председателя Собрания депутатов г. Конаково Андрей Семенов и заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова.

Ну а потом все учителя получили шикарный подарок. Для них часовую программу из песен 70-80-х годов отыграли легенды советской эстрады тех лет – ВИА «Здравствуй, песня»! Стало доброй традицией приглашать к нам в День учителя звезд российского шоу-бизнеса, и за это большое спасибо главе администрации Олегу Лобановскому. То ли еще будет!