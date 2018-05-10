ВОСПИТАТЕЛИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ

Как известно, 27 сентября в стране отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников. А на следующий день, в пятницу, в районном ДК «Современник» стартовал муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019».

Конкурс, вернее, его муниципальный этап, продлится до января. Победитель будет представлять Конаковский район в Твери на региональном этапе. А осенью 2019 года пройдет уже Всероссийский этап конкурса. Поэтому подготовка начата уже сейчас.

В муниципальном этапе принимают участие Ирина Беднякова, музыкальный руководитель детского сада № 12 г. Конаково, Наталья Виноградова, воспитатель детского сада № 11 г. Конаково, Елена Дудинова, музыкальный руководитель детского сада № 2 г. Конаково, Жанна Лебедева, музыкальный руководитель детского сада № 7 г. Конаково, Нина Логинова, воспитатель детского сада № 10 г. Конаково, Ольга Французова, воспитатель детского сада № 2 п. Новозавидовский, Ольга Чекменева, музыкальный руководитель детского сада д. Вахонино

По традиции открытие конкурса проходило в форме творческих номеров, представляемых участницами. Но прежде им пожелали успеха глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Педагог – это одна из самых благородных и ответственных профессий на земле, - сказала в приветственном слове Людмила Алексеевна. - Это призвание, и случайных людей здесь не бывает. Особенно это касается воспитателей дошкольных учреждений: ведь им доверяют самое дорогое - своих детей, которые только начали путь на земле.

- Сегодня мы увидим на сцене самых лучших, – добавил Олег Владимирович, – это те педагоги, которых делегировали детские сады, чтобы показать себя не только на уровне района. Когда жюри выберет лучшую из лучших, верю, что эта победительница сможет достойно представить Конаковский район и на областном уровне, а может быть, и на всероссийском!...

Умения и старания претенденток оценивало жюри под председательством заместителя заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Екатерины Гормаш. А оргкомитет по проведению праздника возглавила начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова.

Претендентки показали, в первую очередь, свои артистические возможности. Творческое задание на тему «Просто я работаю волшебницей» каждый выполнил по-своему, и, поверьте, многим из них зал устраивал настоящие овации! Тем более, когда в этом им помогали маленькие воспитанники, которые любят своих воспитателей искренне и бескорыстно, как может любить только маленький ребенок.

Конечно, «профессиональная фора» была в первую очередь у музыкальных работников, их среди участниц – большинство. По 6 баллов набрали А.А.Беднякова, Е.В.Дудинова, Ж.В.Лебедева, Н.А.Логинова и О.В.Чекменева, 5,6 балла – у Н.В.Виноградовой и 4,8 – у О.А.Французовой. Теперь впереди - открытые педагогические мероприятия с детьми, которые пройдут в детских садах, где работают претендентки.

- В следующих конкурсных мероприятиях мы будем оценивать создание условий для обучения детей, – рассказала председатель жюри Екатерина Гормаш, – помимо этого, конкурсантки будут писать сочинение-эссе на тему «Что значит быть педагогом детского сада?». В общем, у наших воспитателей еще будет не одна возможность набрать заветные баллы. Поэтому говорить о явных лидерах пока преждевременно...».

Конкурсные мероприятия пройдут с 17 октября по 18 декабря в детских садах, где работают участницы, а 25 января следующего года состоится финал муниципального этапа «Воспитатель года». И мы о нем вам обязательно расскажем.

Полный фоторепортаж смотрите в группах «Зари» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.