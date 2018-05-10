5 октября – День работников уголовного розыска России

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этом году отмечается знаменательная дата – 100-летие со дня основания уголовного розыска в нашей стране. За прошедшие годы служба по праву стала одной из самых эффективных и авторитетных в системе отечественных правоохранительных органов. Славу легендарной ей снискали профессионалы высочайшего уровня, способные вычислить самых опасных преступников, в любое время дня и ночи встать на защиту покоя и безопасности граждан. Благодарю вас за непростой, но очень важный для общества труд.

Сегодня новые поколения сотрудников службы продолжают ваши лучшие традиции. Проявляя в самых сложных ситуациях верность долгу, бескомпромиссность и порядочность, оперуполномоченные угрозыска вносят значительный вклад в снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и законности в Тверской области. Желаю вам успехов в службе! Крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны уголовного розыска!

От всей души поздравляем вас с Днём работника уголовного розыска МВД Российской Федерации. Сфера вашей деятельности ответственна, сложна и опасна. На протяжении долгих лет специалисты сыскного дела охраняют безопасность страны и покой граждан, ведут ежедневную и многоплановую борьбу с преступностью. Не случайно уголовный розыск называют передовым подразделением полиции, где опасность и риск являются обыденным явлением, где сама профессия сыщика давно стала образом жизни.

От всего сердца желаем вам и вашим семьям мира, благополучия, понимания и терпения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых моментов, и пусть вам всегда сопутствует удача.

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.