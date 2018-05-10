МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

К зиме готовы на 98,7 ПРОЦЕНТА

К отопительному сезону начали готовиться еще задолго до его начала. Сразу после завершения отопительного сезона 2017-2018 годов тщательно обследовались все здания и сооружения, оборудование, проводились гидравлические испытания, по всем выявленным замечаниям составлялся план-график по подготовке к зиме. Туда вошли и ремонт зданий, и ревизия опорных сооружений, куда входят задвижки, все краны, переключатели, проводится ревизия автоматической системы регулировки, поверочные работы контрольно-измерительной аппаратуры. Все подлежит контролю, выявлению каких-либо отклонений и принятию мер по исправлению недостатков.

На сегодняшний день на территории Конаковского района предоставление жилищно-коммунальных услуг населению оказывают 49 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, из которых 33 – ресурсоснабжающие. Предприятиями обслуживаются 1240 много-квартирных жилых домов и более 100 объектов социальной сферы.

Подготовка к ОЗП 2018-2019 годов в поселениях Конаковского района велась согласно утвержденным планам мероприятий. Еженедельно проводились заседания комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, по мероприятиям ликвидации задолженности за потребленные энергоресурсы. Проводился мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы по предприятиям ЖКХ. Велись масштабные ремонтные работы.

По состоянию на 3 октября Конаковский район к отопительному периоду готов на 98,7 процента. Тепло в домах есть в большинстве поселений. Проводятся завершающие работы по подключению теплоснабжения. Поселения готовят документы в Ростехнадзор для получения паспортов готовности.

100-летию комсомола посвящается



В Конаковском районе стартовал ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. Программа мероприятий включает открытые уроки для школьников, тематические встречи в совете ветеранов, литературные гостиные в ДК «Современник», выставки фотографий, а также публикации материалов о Всесоюзной ударной комсомольской стройке Конаковской ГРЭС и людях, участвовавших в ней. Завершится цикл мероприятий большим праздничным концертом, который пройдет 26 октября в районном Дворце культуры «Современник».

В минувший вторник, 2 октября, в ДК «Современник» прошла первая литературная гостиная «Комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Участие в ней приняли наши ветераны, участники войны и трудового фронта: Иван Андреевич Рулёв, Василий Павлович Криночкин, Николай Федорович Баранов, Галина Владимировна Вьюнова, Серафима Ивановна Шилова, Надежда Григорьевна Широкова. В этот день о своей комсомольской юности они рассказали старшеклассникам гимназии № 5 города Конаково.

3 октября в рамках образовательного проекта Play Energy стартовал ряд экскурсий на Конаковскую ГРЭС. Первыми ее посетили ученики Юрьево-Девичьевской школы. Ребята посетили музей Конаковской ГРЭС, где каждый чеканил себе памятные монеты с помощью монетного аттракциона. Посетили котлотурбинный цех и посмотрели блочный щит управления. Затем отправились на экскурсию в пожарную часть.

Напомним, ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сотни юношей и девушек со всей страны по комсомольским путевкам направлялись в наш город на строительство станции. И именно с ГРЭС связаны тысячи интересных историй комсомольцев.

План мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Ситуация на рынке труда

Центр занятости населения Конаковского района информирует о ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 октября уровень безработицы в Конаковском районе составляет 0,25 процента. За содействием в трудоустройстве обратились 106 человек, среди которых больше 80 – безработные.

На сегодняшний день работодателями заявлено 527 вакансий. Наибольший дефицит кадров в сфере обслуживания – 97 вакансий, среди них: повар - 21 единица, официант – 21 единица, горничная – 27 единиц, мойщик посуды – 8 единиц.

Не хватает специалистов и сфере здравоохранения - 65 вакансий, в числе наиболее востребованных профессий: врач - 20 единиц, фельдшер - 3 единицы, медицинская сестра – 32 единицы.

Наблюдается дефицит кадров в сфере охраны граждан и собственности – 34 вакансии, среди них: участковый уполномоченный полиции – 7 единиц, полицейский – 8 единиц, стрелок – 15 единиц, военнослужащий – 15 единиц, пожарный – 4 единицы.

Также требуются учителя, воспитатели и водители.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают:

ГБУЗ «КЦРБ», АО Санаторий «Карачарово», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ООО «Веста», ООО «Турбаза Луч», ОМВД России по Конаковскому району», ФКУ «УФО МО РФ по Тверской области», ПСЧ-15 ФГКУ № 13 ОФПС по Тверской области, МБОУ СОШ и МБДОУ Конаковского района, ОАО «Конаковский АПК».

Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской области (далее – Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.

Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья (ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С ЖИЛЬЕМ).

Дополнительная информация - в каб. № 2 и № 5 Центра занятости населения Конаковского района (г. Конаково, ул. Васильковского, д. 23).

В Конаковском районе

разыграли Кубок области

по ловле спиннингом

В минувшие выходные на базе «Федоровского подворья» в Конаковском районе завершился спортивный сезон по ловле спиннингом с лодок. Чемпионат Тверской области по этому виду спорта собрал спортсменов из Твери и Удомли, Вышнего Волочка и Конакова, Москвы и Московской области.

На протяжении двух дней 14 команд, 28 экипажей боролись друг с другом и стихией. Сложные погодные условия, дождь и сильный ветер не сломили участников, интрига сохранялась до последнего момента.

По итогам соревнований чемпионом Тверской области по ловле спиннингом с лодок стала команда из Удомли, второе место у сборной Тверской области, бронзу завоевала сборная Конаково - Москва.

В парном зачете:

1 место – Константин Горшков, Никита Яцынин (г. Удомля), сумма баллов 4.

2 место – Евгений Головизин, Владимир Сосновский (Московская область), сумма баллов 9.

3 место – Алексей Постных, Алексей Островский (г. Удомля), сумма баллов 12.

А самую крупную рыбу поймал экипаж Дмитрия Павлова и Дмитрия Усачева. Их улов - щука на 4,7 кг.

Победители и призеры получили подарки от компаний «SPRUT», «Практик» и «FisherBOX», интернет-магазина «Sportfishing.ru» и сервисного центра «Практик-Тверь».

Организаторы выразили особую благодарность судейской коллегии, руководству базы «Федоровское подворье», Тверской региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта», комитету по физической культуре и спорту Тверской области, отделу молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Все на ГТО

6 октября в 12 часов на стадионе в конаковском бору пройдет тестирование ГТО среди взрослого населения.

В этот день можно попробовать свои силы в следующих дисциплинах:

• бег на 30 м, 60 м,100 м (18 - 39 лет)

• бег на 2 км (женщины, мужчины 40 лет и старше)

• бег на 3 км ( мужчины 18 - 39 лет)

• сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

• наклон вперед из положения стоя на скамье

• челночный бег 3х10 м (18 - 29 лет)

• прыжок в длину с места толчком двумя ногами (18 - 39 лет)

• поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин.)

• метание спортивного снаряда (18 - 39 лет).

К участию приглашаются все желающие от 18 лет и старше.

При себе иметь медицинскую справку, документ, удостоверяющий личность, обязательна регистрация на сайте www.gto.ru (иметь УИН номер). Контактное лицо: Муравьева Наталья Алексеевна, телефоны для справок 3-28-99, 89190501398.

Гонки под парусами

С 27 по 30 сентября в Конаковском районе прошли масштабные соревнования - XI чемпионат России в национальном классе яхт «эМ-Ка», которые собрали более 50 яхтсменов - мастеров парусного спорта, любителей и новичков яхтинга. Соревнования прошли на площадке комплекса Конаково Ривер Клаб. В гонках на яхтах приняли участие спортсмены из Тверской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Челябинска и Минска.

В этот раз победил опыт - абсолютными чемпионами России в классе «эМ-Ка» стал экипаж яхты - три человека, один рулевой и два шкотовых, под руководством самого старшего участника соревнований Сергея Соболева совместно с Максимом Шереметьевым и Павлом Сысоевым.

Второе место - у команды Николая Водяницкого, Алисы Кирилюк и Игоря Пузанова. Бронзу чемпионата завоевали Владимир Липавский, Константин Беспутин и Александр Зыбин, представитель Тверской области.

Продолжается отлов безнадзорных животных

Ежегодно люди страдают от укусов бездомных собак, гуляющих стаями по улицам. В Конаковском районе такая проблема есть и в городских, и в сельских поселениях. Сейчас, с приходом осени, стаи бродячих собак «тусуются» вблизи теплотрасс. В городе Конаково животные бегают в районе нижней проходной, сырзавода и улицы Баскакова.

Понятно, что бродячие собаки появляются по вине людей, которые бесчеловечно выкидывают на улицу своих питомцев, но от этого не легче. Чтобы количество бездомных животных не перевалило за сотни, кто-то должен заниматься их отловом. В Конаковском районе эту деятельность осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Доркомсервис», которое признано победителем в аукционе на право организации отлова безнадзорных животных на территории района.

«Доркомсервис» уже в четвертый раз занимается отловом бродячих собак на территории района. Все контракты были выполнены в полном объеме. Напомним, что необходимость организовать эффективный отлов в районе возникла в 2015 году после многочисленных жалоб населения на стаи бродячих собак.

Уважаемые жители Конаковского района, жилищно-коммунальный отдел районной администрации напоминает, что в поселениях района продолжается отлов безнадзорных животных, осуществляемый бригадой по отлову МУП «Доркомсервис». На сегодняшний день отловлено уже 333 безнадзорные собаки, что составляет 71 процент от плана.

Будьте осторожны, не отпускайте своих животных без присмотра. В соответствии с законодательством безнадзорным признается животное, которое не имеет владельца или владелец которого не известен, находящееся без ошейника, поводка, учетного знака и без сопровождения хозяина. Такое животное подлежит отлову!

Отлов проводится на основании заявлений от физических и юридических лиц. Заявки принимают по телефону 4-97-81 (ЖКО администрации МО «Конаковский район»).

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.