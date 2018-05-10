В рамках месячника комплексной безопасности по плану профилактических мероприятий в основной школе д. Старое Мелково прошли интересные акции.

Так, под руководством классного руководителя Ольги Сидоркиной ученики 5 класса на тематическом классном часе «Безопасный путь школьника» изготавливали магниты на тему «Стань заметней на дороге» с применением новых цифровых технологий и интернет-ресурсов. Цель данного мероприятия - создание максимально эффективных условий для организации работы по формированию у детей навыков безопасного и осознанного поведения и привлечение детей и родителей к актуальной проблеме ношения светоотражающих элементов на дороге.

А на кружке «Школьная газета» под руководством Ольги Сидоркиной ученики 8 - 9 классов изготовили раздаточный материал - календарики на 2019 год, которые будут вручаться участникам дорожного движения на муниципальной акции «Родительский патруль».

Л. Шаболина, директор школы.