УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Весь сентябрь в Конаковском районе все образовательные учреждения активно включились в проведение месячника безопасности, объявленного Главным управлением МЧС России по Тверской области.

Многие прохожие невольно останавливались около средней школы № 7 г. Конаково, чтобы посмотреть на красочное мероприятие. В 11 часов 10 минут прозвучал сигнал оповещения о начале плановой тренировочной эвакуации школы. Это мероприятие уже стало привычным для учителей и учащихся, так как проводится несколько раз в год. По сигналу все участники эвакуации стали четко выполнять свои обязанности: учителя - организованно выводить обучающихся из школы, учащиеся - двигаться по своему маршруту на выход. Во время следования участники эвакуации соблюдали порядок и тишину, как того требуют правила.

Администрация школы проверяла правильность путей эвакуации, наличие средств защиты, работоспособность эвакуационных выходов, расчетное время. По выходу из здания учащиеся были построены на площади школы для просмотра показательного выступления «Дружины юных пожарных», созданного в этом году в школе. В показательных выступлениях также участвовал и отряд «Смелые» из «Школы безопасности». Мероприятие было очень зрелищным, так как участники отличались военной выправкой, были экипированы в спецодежду и со знанием дела маршировали на площади.

Участники выступления продемонстрировали прохождение элементов полосы препятствий пожарного спорта: одевание пожарной одежды, развертывание рукавов, использование первичных средств пожаротушения. В сценарии мероприятия звучала музыка, способствующая популяризации профессии пожарных, героизации профессии, воспитанию понятия мужества и чести.

Ребята, соблюдайте правила безопасности! Всегда и везде!

И. Хицкова, директор

средней школы № 7

г. Конаково.