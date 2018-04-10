Тверской вагонзавод стал победителем конкурса на поставку 15 электропоездов «Иволга» для московского «наземного метро»





Тверской вагоностроительный завод стал победителем конкурса на поставку 15 электропоездов «Иволга» для «Центральной пригородной пассажирской компании». Современные городские поезда будут курсировать по Московским центральным диаметрам.

«Тверской вагоностроительный завод - один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие — крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Яркий пример – начало серийного производства электропоезда «Иволга», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе на поставку 15 поездов для московского «наземного метро» участвовало две заявки - от ОАО «ТВЗ» и от ООО «Уральские локомотивы».

Сумма контракта составляла почти 11 млрд рублей. Победителем конкурса стал Тверской вагоностроительный завод. Первые поезда передадут «Центральной ППК» в четвертом квартале 2018 года, остальные поставят до середины второго квартала следующего года.

Вагоны «Иволги» оборудованы системой климат-контроля. В этих поездах нет тамбуров, есть USB-розетки, велокрепления, видеомониторы, багажные полки, крючки для одежды, зоны теплого покрытия на поручнях и подвесные поручни. В головных вагонах оборудованы пандусы, надписи продублированы шрифтом Брайля. Дизайн «Иволги» перед поставкой будет полностью обновлен: изменится сам внешний вид поезда и интерьер.

В январе текущего года Тверской вагоностроительный завод посетил Президент Владимир Путин. Электропоезда нового поколения «Иволга» получили высокую оценку главы государства. Поддержка Президента, в частности, льготное налогообложение дальних перевозок, позволили предприятию увеличить объём заказов, число сотрудников и уровень зарплаты.

Справочно: В 2018 году ТВЗ подписал ряд крупных контрактов. В частности, 293 вагона предприятие поставит для Федеральной пассажирской компании. В марте текущего года Игорь Руденя принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов «Иволга» для Центральной пригородной пассажирской компании на сумму более 11,7 млрд рублей.

Этим летом организована поставка от Тверского вагонзавода 20 плацкартных пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг».

По итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд рублей, было построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро, более 160 кузовов трамваев и другой техники. Обеспечены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей.

Тверской вагоностроительный завод входит в состав АО «Трансмашхолдинг» и специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.