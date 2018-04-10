Станислав Петрушенко: «Модернизация электросетей позволит обеспечить бесперебойность электроснабжения в Тверской области»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко отметил значимость и масштабность работы регионального правительства и губернатора Игоря Рудени по модернизации электросетевого хозяйства Верхневолжья.

«Особенно важно, чтобы работы по расчистке просек и замене проводов сопровождались цифровизацией сетей, что и является одной из ключевых целей проекта. Это позволит обеспечить бесперебойность электроснабжения территорий, сократить время отключений за счет технологий уделенного определения мест повреждений. Кроме того, модернизация электросетевого хозяйства даст импульс к распространению в регионе высокоскоростного доступа к сети Интернет, необходимого для развития цифровой экономики», – отметил Станислав Петрушенко.

4 октября в рамках «Российской энергетической недели» губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое провёл генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения.

При поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта – более 5 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.

Работа в данном направлении уже ведётся. 22 сентября текущего года в Тверской области начались масштабные учения энергетиков. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в рамках учений будет создана интерактивная онлайн-карта электросетевого хозяйства тверского региона, что даст возможность в дальнейшем оптимизировать процессы проектирования новых объектов, планирования техобслуживания и практической эксплуатации линий электропередачи и подстанций. В учениях задействовано свыше 5 тысяч специалистов, привлечено порядка 800 единиц техники.

3 октября Игорь Руденя и представители Тверской области приняли участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели», где Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей.

Кроме того, 3 октября глава региона Игорь Руденя в рамках «Российской энергетической недели» провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.