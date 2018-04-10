Андрей Дмитриев: Региональные меры по модернизации электроэнергетики и сбалансированной тарифной политике дадут рост экономики

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы, управляющий предприятия ООО «МЕТАВР» Андрей Дмитриев прокомментировал итоги участия губернатора Тверской области Игоря Рудени в Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Сегодня стоимость киловатт-часа электроэнергии в Тверской области – одна из самых высоких в Центральной России. Это обусловлено несколькими причинами, среди которых износ сетей, большая протяженность линий электропередач, низкое энергопотребление на отдаленных территориях, – сказал Андрей Дмитриев. – Комплекс мер, который предлагает губернатор и региональное правительство, позволит в итоге добиться самого главного – установить в регионе конкурентоспособные тарифы. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Тверской области, улучшению промышленной инфраструктуры, и в конечном итоге – росту экономики».

Он добавил, что такие решения приведут к росту внутренних инвестиций: «Сегодня на многих предприятиях доля электроэнергии в себестоимости товара достигает 70-80 %. Это много. В результате сбалансированной тарифной политики этот показатель снизится, появятся свободные средства, которые можно будет вкладывать в развитие производств».

4 октября в рамках «Российской энергетической недели» Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое провёл генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения.

При поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта – более 5 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.

Работа в данном направлении уже ведётся. 22 сентября текущего года в Тверской области начались масштабные учения энергетиков. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Кроме того, в рамках учений будет создана интерактивная онлайн-карта электросетевого хозяйства тверского региона, что даст возможность в дальнейшем оптимизировать процессы проектирования новых объектов, планирования техобслуживания и практической эксплуатации линий электропередачи и подстанций.

3 октября Игорь Руденя и представители Тверской области приняли участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели», где Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей.

Кроме того, 3 октября глава региона в рамках «Российской энергетической недели» провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.