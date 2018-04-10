В Тургиново Тверской области будет создан первый в регионе цифровой центр управления распределительной электросетью

В Тверской области реализуется пилотный инновационный проект по цифровизации электросетей. При реконструкции подстанции в селе Тургиново Калининского района будет создан первый в регионе цифровой центр управления распределительной сетью с индикаторами коротких замыканий. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами 4 октября на «Российской энергетической неделе».

На объекте будут внедрены инновационные решения по автоматизации, повышению надёжности и технического уровня распределительных сетей. В том числе планируется замена деревянных опор на опоры со стойками из композитных материалов и стальные многогранные опоры, а также замена неизолированного провода на современный изолированный самонесущий и сталеалюминевый высокопрочный провод.

Завершить реализацию пилотного проекта планируется в 2019 году, а в дальнейшем — тиражировать этот опыт на другие объекты электросетевого хозяйства Тверской области.

Кроме того, отвечая на вопросы представителей СМИ, Игорь Руденя рассказал о том, что с руководством ПАО «Россети» обсуждается возможность размещения на территории Тверской области производства оборудования для цифровизации электросетей и центров обучения специалистов отрасли. Глава региона отметил: Тверская область готова разместить на своей территории офисы компаний, которые будут принимать участие в процессе цифровизации, а также новые дата-центры.

4 октября в рамках «Российской энергетической недели» Игорь Руденя принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое провёл генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения. Также Губернатор отметил, что в регионе ведется системная, поэтапная консолидация активов, направленная на обеспечение стабильной работы системы электроснабжения региона.

При поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта – более 5 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.

Работа в данном направлении уже ведётся. 22 сентября текущего года в Тверской области начались масштабные учения энергетиков. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

3 октября Игорь Руденя и представители Тверской области приняли участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели», где Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей.

Кроме того, 3 октября глава региона в рамках «Российской энергетической недели» провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.

Пресс-служба Правительства Тверской области