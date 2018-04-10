Игорь Руденя: консолидация электросетевых активов обеспечит финансовую прозрачность и стабильность работы энергокомплекса Тверской области

В Тверской области ведется системная, поэтапная консолидация активов, направленная на обеспечение стабильной работы системы электроснабжения региона. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 4 октября, выступая на открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«Для нас очень важно, чтобы у всех электросетей был один хозяин. Мы поддерживаем любую возможность участия малого бизнеса, но на небольшом субподряде – это сегмент, который могут определить госкомпании, и который малому бизнесу по плечу. Таким образом, будет обеспечена достаточно высокая финансовая прозрачность. Но самое главное – наше население позитивно оценит всю работу, которая будет проводиться в интересах наших граждан и предпринимателей», – сказал Игорь Руденя.

На открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое провёл генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, обсуждалась модернизация энергетической отрасли, внедрение новых технологий.

Для Тверской области модернизация электросетевого комплекса – в числе приоритетов. Протяжённость воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых высоких в ЦФО и составляет 64 тыс. км.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», – отметил Игорь Руденя.

При поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта – более 5 млрд рублей. Предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизация системы учёта электроэнергии.

Работа в данном направлении уже ведётся. 22 сентября текущего года в Тверской области начались масштабные учения энергетиков. Планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. В учениях задействовано свыше 5 тысяч специалистов, привлечено порядка 800 единиц техники.

3 октября Игорь Руденя и представители Тверской области приняли участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели», где Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей.

Кроме того, 3 октября глава региона в рамках «Российской энергетической недели» провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты – представители науки, СМИ, гражданского общества. Обсуждаются перспективы развития электроэнергетики, газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии.

Пресс-служба Правительства Тверской области