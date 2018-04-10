Игорь Руденя: цифровизация электросетевого комплекса - ключевой фактор развития экономики Тверской области

4 октября в рамках «Российской энергетической недели» Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое провёл генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский. Обсуждалась модернизация энергетической отрасли, внедрение новых технологий в работу электросетевого комплекса.

Для Тверской области модернизация электросетевого комплекса — в числе приоритетных направлений. Протяжённость воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых высоких в ЦФО и составляет 64 тыс. км.

«Цифровизация сетей для такого большого региона, как Тверская область, является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения.

По мнению Павла Ливинского, одно из перспективных для тверского региона направлений с учётом большой территории и протяжённости сетей — внедрение беспилотных летательных аппаратов для обследования линий электропередачи в случае аварийных ситуаций. Эта технология позволяет быстро определить место, характер повреждений, и, соответственно, в кратчайшие сроки приступить к их устранению.

При поддержке Минэнерго России компаниями «Россети» и «МРСК Центра» разработана программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта – более 5 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.

Работа в данном направлении уже ведётся. 22 сентября текущего года в Тверской области начались масштабные учения энергетиков. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в рамках учений будет создана интерактивная онлайн-карта электросетевого хозяйства тверского региона, что даст возможность в дальнейшем оптимизировать процессы проектирования новых объектов, планирования техобслуживания и практической эксплуатации линий электропередачи и подстанций. В учениях задействовано свыше 5 тысяч специалистов, привлечено порядка 800 единиц техники.

3 октября Игорь Руденя и представители Тверской области приняли участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели», где Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей.

«На пленарном заседании было подчеркнуто на всех уровнях, в том числе Президентом Владимиром Путиным, что энергетика должна служить развитию экономики и повышению качества жизни людей, а не наоборот – когда общество или бизнес становятся заложниками развития энергетики. Задача, которая сегодня стоит перед нами – провести анализ тарифов, посмотреть, как работает сектор в регионе. Мы последовательно эту работу проводим», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, 3 октября глава региона в рамках «Российской энергетической недели» провёл ряд переговоров и рабочих встреч, в частности, с руководством ПАО «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл».

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты – представители науки, СМИ, гражданского общества. Обсуждаются перспективы развития электроэнергетики, газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии.

Пресс-служба Правительства Тверской области