Министерство туризма Тверской области приняло участие в презентации телепроекта «Святыни России» в Москве

3 октября в информационном агентстве ТАСС в Москве состоялась презентация федерального проекта «Святыни России», который реализуется Ростуризмом совместно с Общественной палатой РФ и телеканалом «Спас». Он призван рассказать телезрителям об уникальных памятниках религиозной истории, объектах духовного наследия, маршрутах культурно-религиозного и других видов туризма. Тверская область стала одним из первых регионов, где прошли съёмки телепередач в рамках первого сезона проекта.

В августе съёмочная группа и ведущие проекта Виктория и Антон Макарские посетили Нило-Столобенскую пустынь и Ольгин монастырь в Осташковском районе, храмовый комплекс Ширкова погоста в Пеновском районе, Оковецкий святой источник в Селижаровском районе, Свято-Успенский монастырь в Старице, Оршин Вознесенский монастырь в Калининском районе, Борисоглебский монастырь в Торжке.

Известные на всю страну православные святыни Верхневолжья привлекают гостей из разных регионов. По мнению Губернатора Игоря Рудени, паломнический туризм является одним из приоритетных направлений развития туриндустрии Тверской области.

«История тверской земли тесно связана с историей Русской Православной Церкви. Среди известных имен – святой благоверный князь Михаил Тверской и его супруга Анна Кашинская, Патриарх Иов. Отрадно, что святые места возрождаются при сотрудничестве духовной, светской власти, жителей, привлекают туристов из других регионов и стран», – считает Игорь Руденя.

В ходе презентации проекта «Святыни России» глава Ростуризма Олег Сафонов подчеркнул, что материалы проекта будут использоваться для активного продвижения туристического потенциала России за рубежом.

Об участии Тверской области в проекте рассказал руководитель регионального Министерства туризма Иван Егоров. Кроме рассказа о православных святынях тверской земли, телезрителей познакомят с туристическими возможностями территорий в целом. Задача – не просто заинтересовать путешественников, но и обеспечить их необходимой информацией о транспорте, размещении, питании в поездке.

Всего первый сезон телепроекта «Святыни России» охватывает 14 регионов. Премьерный выпуск телепередачи выйдет в эфир телеканала «Спас» 6 октября.

Пресс-служба Правительства Тверской области