Игорь Руденя усилил позиции среди губернаторов с сильным влиянием в рейтинге АПЭК

Губернатор Игорь Руденя поднялся на три строчки в рейтинге влияния глав регионов и по итогам сентября занимает 33-е место. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как отмечают составители рейтинга, Игорь Руденя по-прежнему находится в группе губернаторов с сильным влиянием.

«Укрепляются позиции губернатора Тверской области Игоря Рудени (с 36-го на 33-е место) - после заявления главы Ростуризма Олега Сафонова о планах выделить региону 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие круизного туризма», – обращает внимание автор доклада, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

«Индустрия гостеприимства для нас – один из приоритетов развития экономики региона. Сегодня Конаковский район является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма, привлекает туристов из разных регионов, в первую очередь, Москвы. Обеспечена высокая транспортная доступность территории: добраться сюда можно на электричке, на собственном или общественном автотранспорте», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, глава Росутризма Олег Сафонов 5 сентября на церемонии открытия моста через реку Дойбица, соединяющего жилые объекты с туристическими в Завидово, сообщил о решении выделить Тверской области 1,5 млрд рублей на развитие круизного туризма в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)».

Таким образом Ростуризм окажет поддержку проекту по созданию туристического кластера «Волжское море» в Тверской области, ключевым объектом которого станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», объединяющий водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Также предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами, строительство арочного пешеходного моста через реку Дойбица, водозаборного узла для водоснабжения объектов кластера «Волжское море». Финансирование проекта планируется с 2019 года. Вложения регионального бюджета составят 300 млн рублей, частные инвестиции – около 7 млрд рублей.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ составляется АПЭК методом закрытого анкетирования экспертов, в число которых входят политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Михаил Бородов