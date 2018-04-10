Тверская область улучшила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости

Тверская область впервые за многие годы перешла из группы регионов с пониженной социально-политической устойчивостью в категорию субъектов федерации со средней устойчивостью. Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика», который опубликовал рейтинг за сентябрь.

В рейтинге фонда «Петербургская политика» ежемесячно оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Тверская область по итогам сентября получила 6 баллов.

Кроме того, фонд представил мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за прошедший месяц. В Тверской области одним из главных стало обсуждение губернатором Игорем Руденей, замминистра энергетики РФ Андреем Черезовым и гендиректором ПАО «Россети» Павлом Ливинским реализации программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья.

В мониторинг также вошло подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Тверской области и региональным отделением Сбербанка.

Еще одним позитивным тверским событием, отмеченным экспертами фонда, стала презентация в Удомле первых секций крупнейшего в России дата-центра «Менделеев» – головного в сети дата-центров проекта, который реализуется концерном «Росэнергоатом» вблизи Калининской атомной электростанции.

По мнению аналитиков фонда, знаковой новостью Верхневолжья в сентябре также стало подписание губернатором Игорем Руденей закона, предусматривающего сохранение мер социальной поддержки лиц предпенсионного возраста.