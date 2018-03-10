Тверская область рассчитывает получить дополнительные федеральные средства на ремонт дорог

Тверская область рассчитывает получить дополнительное федеральное финансирование на приведение в порядок дорожной сети региона в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ по итогам заседания Правительства 2 октября.

По нацпроекту предусмотрено выделение Тверской области ежегодно в течение 6 лет на ремонт областных дорог порядка 3 млрд рублей и более 650 млн рублей – на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Твери. Глава региона поставил задачу – проработать возможность увеличения федеральных средств.

«Первый уровень по одобрению наших проектов пройден. Мы должны максимально эффективно инвестировать денежные средства налогоплательщиков в развитие тверского региона. Наши приоритеты – инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство. Уверенно идем по пути модернизации и ремонта основных трасс региона, которые являются важными для пассажиро- и грузопотока, туристической индустрии. Со следующего года планируем на примере Твери и дороги от М-10 до Конаково провести такие же ремонты на основных магистралях области», – сказал Игорь Руденя.

Предполагается, что благодаря реализации нацпроекта в ближайшие 6 лет в Тверской области будет приведено в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также около 250 км улиц Твери.

Тверская область подала одну из самых крупных заявок на участие в национальном проекте. В план 2019 года включено 42 объекта на региональных дорогах. На их ремонт планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из областного бюджета.

При выборе объектов учитывалось их состояние, социальная значимость, интенсивность движения, аварийность, наличие туристических маршрутов. Для областной столицы критериями отбора также стало наличие маршрутов движения общественного транспорта, видовая значимость дорог для улучшения внешнего облика города.

В период с 2020 по 2024 годы работами будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.

По итогам реализации нацпроекта доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в регионе должна увеличиться до 50%, в Твери до 85%.

Пресс-служба Правительства Тверской области