8 социально ориентированных некоммерческих организаций Верхневолжья получат гранты в объеме более 2,1 млн рублей

В Тверской области 8 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) стали победителями I конкурса на предоставление грантовой поддержки. Вопрос вошел в повестку заседания областного Правительства, которое 2 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Значительная часть победивших на конкурсе проектов посвящена патриотическому воспитанию молодёжи, в том числе это мероприятия, связанные с 700-летием духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Тверская область вносит свой вклад в историю Российского государства. Мы должны поддерживать наше наследие, систему ценностей, передавать их подрастающему поколению. Потому что без духовных ценностей не может быть долгосрочного экономического развития», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами по итогам заседания регионального Правительства.

Общий объем поддержки НКО в рамках I конкурса составляет более 2,1 млн рублей. Всего поступило 20 заявок, победители определены экспертным советом.

490 тыс. рублей получит благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», в том числе на издание книги «Михаил Тверской. Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом». Предусмотрены презентации в Твери, Севастополе, Тбилиси. Еще одно мероприятие по линии фонда – музыкально-поэтический фестиваль авторской, духовной и народной песни памяти Михаила Тверского и Анны Кашинской.

191,1 тыс. рублей выделяется реконструкторскому клубу «Дружина» на историко-просветительский фестиваль, посвященный 700-летию подвига князя Михаила Тверского и на проведение ряда образовательных мероприятий.

Более 426,3 тыс. рублей – грант областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на интерактивную выставку о воинских традициях «От Михаила Тверского до наших дней», проведение уроков мужества для школьников, экскурсий по местам, связанным с жизнью святого благоверного князя, поездок на Поклонную гору в Москву.

На проведение фестиваля «Доброволец Верхневолжья-2018», награждение победителей и лауреатов конкурса «Доброволец года-2018» направят свыше 331,4 тыс. рублей «Дирекции долгосрочной социальной программы «Важное дело». Также запланирован выпуск сборника лучших волонтёрских практик.

Областная общественная организация «Российский Союз Молодежи» получит более 290,4 тыс. рублей на выпуск сборника «Лучшие выпускники Тверского региона-2018», где представлены более 800 выпускников вузов и организаций среднего профессионального образования.

Региональной общественной организации «Русский Жим» выделяется 30 тыс. рублей на проведение круглого стола «Экологическая культура и здоровье молодежи». Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального развития» – 263,1 тыс. рублей на образовательную программу для социально ориентированных НКО и инициативных групп по проведению благотворительных событий, а также на создание сообщества добрых городов Тверской области.

Областной общественной организации «Молодежная политика-XXI» предусмотрено 150 тыс. рублей на мероприятия патриотической направленности в рамках Дня Воздушно-десантных войск России.

Пресс-служба Правительства Тверской области