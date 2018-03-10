Игорь Руденя провёл переговоры с руководителями топливно-энергетических компаний в ходе «Российской энергетической недели»

3 октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве Губернатор Тверской области Игорь Руденя, провёл ряд переговоров и рабочих встреч с руководством крупных компаний топливно-энергетического комплекса.

«С руководителями компании «Газпром» обсудили увеличение объёмов программы газификации региона, с компанией «Газпромнефть» провели предварительные переговоры относительно развития её участия в региональной экономике. Кроме того, прошли консультации с руководством компании «Лукойл» и ряд других рабочих встреч. Надеемся, что наши партнёры будут принимать активное участие в развитии тверского региона. Наша задача – создать условия, чтобы бизнес чувствовал внимание руководства области, чтобы создавались новые рабочие места для жителей Верхневолжья», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

3 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели», посвящённом теме «Устойчивая энергетика для меняющегося мира» Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики – ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей, повышения благосостояния.

В пленарном заседании участвовали Губернатор Игорь Руденя, представители Тверской области.

«На пленарном заседании было подчеркнуто на всех уровнях, в том числе Президентом Владимиром Путиным, что энергетика должна служить развитию экономики и повышению качества жизни людей, а не наоборот – когда общество или бизнес становятся заложниками развития энергетики. Задача, которая сегодня стоит перед нами – провести анализ тарифов, посмотреть, как работает сектор в регионе. Мы последовательно эту работу проводим», – отметил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по консолидации энергоактивов, обеспечению стабильной тарифной политики, повышению платёжной дисциплины потребителей. Для прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит с 3 по 6 октября при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты – представители науки, СМИ, гражданского общества. Обсуждаются перспективы развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики.

Планируется, что 4 октября в рамках Российской энергетической недели Губернатор Игорь Руденя примет участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое проведёт генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Пресс-служба Правительства Тверской области