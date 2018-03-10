Губернатор Игорь Руденя принимает участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя»

В Москве с 3 по 6 октября 2018 года проходит Международный форум «Российская энергетическая неделя». В пленарном заседании, тема которого «Устойчивая энергетика для меняющегося мира», участвует Президент Российской Федерации Владимир Путин. В форуме принимает участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Международный Форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы. На форум приглашены около 10 тысяч человек – главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты – представители науки, СМИ, гражданского общества. Обсуждаются перспективы развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики.

В Тверской области серьезное внимание уделяется повышению надежности энергокомплекса региона. 22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. В учениях задействовано свыше 5 тысяч специалистов, привлечено порядка 800 единиц техники.

Свыше 5 млрд рублей составят вложения в модернизацию электросетевого комплекса Тверской области. Масштабная программа по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий разработана компаниями «Россети» и МРСК-Центра.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по консолидации энергоактивов, обеспечению стабильной тарифной политики, повышению платёжной дисциплины потребителей. Для прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

Пресс-служба Правительства Тверской области