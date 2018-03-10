Более 12,7 млрд рублей планируется направить на проекты в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2019-2021 годах

Финансовое обеспечение мероприятий адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области обсуждалось на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. Общее финансирование программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов определено в объеме более 12,7 млрд рублей – это областные и федеральные средства.

«Мы должны быть нацелены на обеспечение максимального софинансирования наших проектов из федеральной казны. Собственные средства, которые сэкономим за счет уменьшения нашей доли, будем направлять на ремонт школ, замену окон и другие мероприятия», – сказал Игорь Руденя.

Одним из ключевых объектов АИП является детская областная клиническая больница. Решение о строительстве новой ДОКБ Игорь Руденя принял весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений.

В адресную инвестиционную программу также включено строительство гребных баз на Волге и Тверце, спортивного зала в Сонково, центра стрелковых видов спорта «Березино», реконструкция Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово.

Предусмотрено финансирование реконструкции очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко. Работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области и Правительством Москвы. В целом до 2020 года на эти цели заложено более 508 млн рублей.

В АИП внесены средства на строительство двух школ в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» Твери и шести детских садов в областном центре, поселках Калашниково и Ривицкий, Старице, Торопце.

Объекты сферы туризма – пешеходные мосты через Дойбицу в Конаковском районе и через Тьмаку в Твери. Запланированы средства на создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Также предусмотрено финансирование на реконструкцию причала, набережной и нескольких улиц в Кимрах, приведение в порядок дорог в Калязине, подъезда к причалу в Конаково.

Кроме того, на совещании обсуждалось выделение средств на строительство объектов газификации, модернизацию теплоэнергетики, ремонт дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области