В Тверской области пройдет фестиваль народного творчества «Барыня капуста»

6 октября в Зубцове Тверской области пройдёт XI межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня капуста-2018». Центральными событиями станут флешмоб по квашению капусты и сельскохозяйственная ярмарка, на которой будет представлена продукция от фермеров Зубцовского и других районов Верхневолжья. Фестиваль пройдет на площади им. Ленина, с 10:00 до 14:00.

Проведение интересных мероприятий – одно из определяющих направлений, связанных с развитием туриндустрии Тверской области. На поддержку в проведении в регионе событийных мероприятий в 2018 году выделено 9,4 млн рублей из регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

«Сегодня наши основные сегменты – активный и культурный отдых, событийный, паломнический, гастрономический туризм. Развитие этих направлений обеспечит привлечение средств в область», – отметил Игорь Руденя на недавнем заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Идея проведения фестиваля «Барыня капуста» основана на обычае жителей Зубцовского уезда устраивать народный праздник по случаю заготовки капусты на зиму, который проходил в конце сентября – начале октября.

Гостей фестиваля ждёт концертно-развлекательная программа с костюмированными выступлениями, выставка, посвященная истории праздника, презентация объектов туриндустрии Зубцовского района. Кроме флешмоба по квашению капусты запланированы мастер-классы, парад-дефиле «Модница-капуста», дегустация блюд и напитков народной кухни, будут действовать интерактивные площадки, детский игровой квартал.

На протяжении всего фестиваля будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, где можно приобрести мясную, молочную и овощную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников от сельхозтоваропроизводителей Тверской области.

Фестиваль «Барыня капуста» вошел в топ-10 российских гастрономических фестивалей октября, наиболее популярных у туристов. Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат по итогам анализа уникальности и посещаемости событий. В топ гастропутешествий также вошли туры в Москве, Казани, Тамбове, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Волгограде, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях.

Пресс-служба Правительства Тверской области