В Тверской области в ходе учений будет дополнительно расчищено 2 тыс. га просек

2 октября 2018 года Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области, посвященное прохождению в регионе масштабных учений энергетиков.

«Для обеспечения эффективного прохождения учений, необходимо поддерживать постоянный контакт с энергетиками. Важно обеспечить своевременную расчистку просек от порубочных остатков. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров» - обратился к руководителям муниципалитетов Игорь Руденя.

Глава региона добавил также, что порубочные остатки следует передавать населению на дрова. Губернатор поручил главам проработать данный вопрос с учётом потребностей жителей, Министерству лесного хозяйства региона - внести соответствующие предложения в Правительство области до конца текущей недели.

Официальный старт учениям был дан 22 сентября. По оперативной информации Штаба Учений по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса Тверской области, к 1 октября в регионе расчищено 1698 га просек воздушных линий электропередачи, что на 21% превышает установленный план. Всего в регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. В учениях задействовано 5100 специалистов, свыше 850 единиц техники.

По информации МРСК Центра, опережающий темп работ позволит дополнительно расчистить еще порядка 2 тыс. га просек, все графики проведения работ согласовываются с главами муниципальных образований.

По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. Проведение учений позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях принимают участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – «Тверьлес». В частности, от лесной отрасли региона в работах задействовано 53 бригады, 605 человек, 70 единиц техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области