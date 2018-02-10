Игорь Руденя: Тверская область находится в устойчивой зоне развития в позитивном направлении

В течение трех лет в Тверской области планируется увеличить объем валового регионального продукта, темпы роста производства продукции сельского хозяйства, создать почти 9 тысяч новых рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и период 2020-2021 годов рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое 2 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что прогноз должен учитывать реализацию в Тверской области с 2019 года национальных проектов и программ в рамках исполнения Указа Президента Владимира Путина.

«Для Тверской области приоритетным является улучшение демографических показателей, создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, развитие инфраструктуры», - подчеркнул Губернатор.

По данным Министерства экономического развития региона в Тверской области наблюдается сокращение естественной убыли населения, в ближайшие три года эта тенденция сохранится. По уровню рождаемости регион занимает 7 место по Центральному федеральному округу.

В 2017 году в Тверской области было введено более 585 тыс.кв. метров жилья. Согласно прогнозу подъем строительной индустрии будет продолжен. В то числе на это повлияет строительство новых объектов водопровода, социальной сферы, газоснабжения.

Говоря о газификации, Игорь Руденя заявил, что в отраслевую программу на следующий год должны быть включены только строительно-монтажные работы, средства на проектно-изыскательские работы выделяться не будут.

«Деньги тратим только на постройку газовых сетей по имеющейся документации, прошедшей экспертизу. Наша задача – наверстать в 2019 году недостающие показатели за 2017 и 2018 годы. Нам нужны не просто километры, а увеличение процента газификации тверского региона», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона поручил профильным заместителям Председателя Правительства и министерствам совместно с Ассоциацией муниципальных образований Тверской области в недельный срок внести предложения по дальнейшему развитию в регионе жилищного строительства, а также представить анализ имеющихся в регионе готовых документов для начала работ по газификации.

Также ключевыми для регионального развития глава региона обозначил показатели динамики промышленного и сельскохозяйственного производства, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса.

В соответствии с прогнозом по инвестициям в основной капитал к 2021 году лидирующими отраслями будут сельское и лесное хозяйства, обрабатывающие производства, электроэнергетика и другие.

Один из важнейших показателей развития экономики - валовый региональный продукт. Согласно прогнозу, его объем будет расти и составит более 450 млрд рублей в 2019 году, 478 млрд рублей – в 2020 году и 512 млрд рублей в 2021 году. Во многом это связано с ожидаемым ростом объемов промышленного производства, продукции сельского хозяйства. Также ведущие позиции в структуре валового регионального продукта будут занимать строительство, торговля, транспорт и связь.

Планируется, что в ближайшие три года в регионе будет создано 8963 тысячи новых рабочих мест, из них более 5,8 тысячи - за счет реализации инвестиционных проектов на таких предприятиях как ЗАО «ДКС», ЗАО «Хамильтон Стандарт – Наука», ООО «Гематек», ООО «Коралл», Калининская атомная станция, ООО «Герс Технолоджи», ООО «Модерн Гласс», ООО «ПолиТорф», ООО «Илкон», ООО «Каменка», ООО «Николаевская ферма».

Игорь Руденя подчеркнул, что на ситуацию в сфере занятости населения положительное влияние оказывают меры миграционной политики. Для того, чтобы сохранить позитивные тенденции трудоустройства жителей региона, глава региона предложил провести ревизию земель около Твери и других крупных городов для возможного создания на них технопарков с новыми производствами.

«Мы считаем, что сегодня мы находимся в устойчивой зоне развития тверского региона в позитивном направлении. Но при этом амбиции Тверской области выше, чем установленные прогнозные показатели. Мы проведем дополнительный анализ работы наших министерств, задач, которые мы себе ставим, и сформируем направления, по которым мы приложим дополнительные усилия», - подытожил Игорь Руденя рассмотрение прогноза социально-экономического развития Тверской области, комментируя итоги заседания представителям СМИ.

Пресс-служба Правительства Тверской области