Объем государственного долга Тверской области по итогам 2018 года сократится еще на 500 млн рублей

В 2018 году государственный долг Тверской области сократится на 500 млн рублей, долговая нагрузка составит 56% от доходов областного бюджета. Меры по оздоровлению государственных финансов обсуждались на заседании регионального Правительства 2 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы идем в позитивном направлении, уровень госдолга уже составляет меньше 60%. Контрольная дата по обеспечению уровня госдолга ниже 50% – 2021 год. Также обсудили с сенатором в Совете Федерации, депутатами Госдумы предложение от Тверской области федеральному Минфину – рассмотреть возможность поощрения регионов, обеспечивших внешние заимствования ниже уровня 50%», – прокомментировал Игорь Руденя итоги обсуждения вопроса представителям СМИ.

Губернатор отметил, что в рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено уменьшение долговой нагрузки с 62% в 2017 году до 50% в 2021-м. По прогнозу Минфина Тверской области к 2021 году госдолг региона снизится уже до 45%.

Соглашение с федеральным Министерством финансов было подписано в феврале 2018 года. Документом предусмотрены меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Тверской области. При выполнении всех условий, одно их которых снижение уровня госдолга, регион получит дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 4,1 млрд рублей.

Игорь Руденя также акцентировал – Тверская область к 2021 году должна полностью уйти от коммерческих кредитов. Губернатор поручил Министерству финансов региона внести соответствующие предложения. Задачу, поставленную главой региона, поддержала председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова.

Заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ Андрей Епишин, подчеркнул: за последние два года регион улучшил показатели по структуре госдолга. В Тверской области проведена реструктуризация бюджетных кредитов до 2024 года в объеме 13,9 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание госдолга.

Пресс-служба Правительства Тверской области